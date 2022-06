Antes de seguir con su lectura de cartas, Vieira Vidente quiso dirigirse a Mafe Walker: “Si ella me estuviera escuchando le diría que de vidente no tiene nada, no tiene conocimiento, ni un poquito, lo que está haciendo es por dinero, que es lo único que realmente le interesa, a manos llenas. Eres una farsante y una estafadora, junto a esa tal Agatha (maestra espiritual de Mafe)”.

“Eras una mujer olvidada, que estaba en el hoyo”

Y sobre los motivos que orillaron a Mafe Walker a asegurar que hablaba idioma alienígena, Vieira Vidente reveló que esta influencer y guía espiritual era ‘una mujer olvidada’. que estaba en el hoyo: “Una persona que dice que habla lenguaje extraterrestre, ya muchos sabemos que no estamos solos, pero si en realidad fuera cierto, porque lo que tú hablas es un dialecto, es para que ya estuvieras en la Casa Blanca”.

“Eres una mentirosa, ¿de qué manera levantaste? Por el TikTok, diciéndoles mentiras a las personas. No se dejen engañar por esta persona, que de vidente no tiene nada. Las cartas me están diciendo que Mafe necesita mucha luz, así como ayuda psicológica, pues no está bien mentalmente”.