Hombre que contagió con ETS a sus compañeras en Houston, Texas recibe sentencia

Un trabajador de limpieza en Houston, Texas, fue sentenciado a seis años de prisión tras declararse culpable de contaminar botellas y dispensadores de agua en una clínica médica.

Lo que provocó la transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS) a varias empleadas.

Lucio Catarino Díaz, de 53 años, admitió haber cometido estos actos intencionalmente, lo que llevó a su condena por agresión agravada con un arma mortal.

La sentencia fue dictada en un tribunal estatal de Texas, generando indignación y preocupación sobre la seguridad en el entorno laboral.

— Satguy 141 (@satguy01) March 20, 2025