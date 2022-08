“Estoy muy feliz y emocionada en esta nueva etapa de mi carrera. Estoy muy agradecida por la bienvenida en mi nueva casa, Telemundo, ya que me han recibido con los brazos abiertos y abrazo cálidos. Estoy agradecida con Dios por este nuevo empezar que para mí vale muchísimo”, dijo Lourdes. Archivado como: Lourdes Stephen llega Telemundo

Acepta nuevo reto

“Siento como si me he preparado toda la vida para este día. Asumo este nuevo reto con mucha responsabilidad, respeto, y me siento honrada de pertenecer a un grupo de profesionales tan distintivos como es el equipo de Al Rojo”, agregó la presentadora de origen dominicano.

Incluso el presidente de Telemundo, Ronald Day le dedicó unas palabras: "La llegada de Lourdes a Al Rojo Vivo representa nuestro compromiso con nuestras comunidades de ofrecerle al televidente un espacio con los titulares del momento y una amplia variedad de temas informativos de la mano de dos extraordinarias mujeres que representan la mujer latina de hoy día".