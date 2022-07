¿Por qué se va Lourdes Stephen de Univisión?

“Hola, familia hermosa. Los saludo desde este bello lugar en Italia y estoy haciendo este video para comunicarles algo muy importante: he decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univisión”, expresó Lourdes Stephen en un video disponible en su cuenta oficial de Instagram.

Después de dar las gracias a la cadena de televisión, la conductora confesó que tenía el corazón ‘rebozado de agradecimiento por sus compañeros, jefes y amigos: “Quiero decirles también que es importante saber que siempre hay tiempo para crecer, y que por aquí, por mis redes sociales, nos mantenemos comunicados tú y yo siempre”.