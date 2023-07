Lili Estefan regresa al programa tras problemas de salud

Raúl informó a sus queridos televidentes hace unos días que su compañera no se encontraba bien: «Lili no se siente bien en el día de hoy y nos acompaña Karina Banda «, reveló la semana pasado al iniciar el programa, tomando de sorpresa a su gente hispana que sintoniza el show día a día.

En el programa de ayer, Lili nuevamente pisó el estudio y habló sobre los problemas de salud por los que estaba pasando. Con un bello vestido amarillo, la conductora se mostró feliz de estar de regreso, sin embargo en estos días, Raúl de Molina no estará junto a ella, puesto a que se va a los Premios Juventud.

Esta es la explicación que comenzó diciendo la guapa cubana de ojo azul: «Rauli, yo sé que todos están esperando que yo dé una explicación. Mira, yo lo único que voy a decir es que todo el mundo me pregunta qué es lo último que yo hice antes de que se me deformara la cara por la alergia que acabo de pasar».

Lili procedió a contar qué fue precisamente lo que pasó: «(le dio) una dermatitis por contacto, estoy alérgica a ciertos químicos que pensamos pueden estar en maquillaje, en la pintura de uñas…» le dijo a sus televidentes el día de ayer en el programa.

«Me hicieron el examen de los parches, toda mi espalda llena con 10 parches con 82 químicos y dio que soy alérgica a 5 químicos». Por otro lado, dijo que también debía tomar en cuenta ciertas restricciones: «No me puedo pintar las uñas. Tampoco puede maquillarse el rostro con cualquier tipo de sustancia cosmética. «Me fui entonces y me compré maquillaje que no tiene químicos», dijo Lili Estefan. (VER VIDEO)