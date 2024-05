Y es que aparentemente, el cantante se molestó porque el micrófono que le dieron no servía y el integrante de su equipo de trabajo no podía resolver el problema.

Se enoja y la explicación le sale al revés

En su explicación, el cantante justificó su comportamiento asegurando que él se lleva así con sus músicos y equipo de trabajo a quienes incluso ‘regala’ dinero.

Enojado, mandó mensaje a la gente: «Nadie de ustedes está 24/7 con nosotros viviendo todo lo que vivimos, este fin de semana tuve seis fechas».

«Ponle que la cag… en hacerlo de esa manera, pero nosotros estamos paniqueados, no hay nada de ped… El ped.. lo hace la gente que no me quiere», dijo.

«Nunca juzguen por un pu… acto. Yo no vivo de la gente que no me quiere, de eso no vivo, al final del día es parte de mi esencia, quien me quiera por mi esencia bienvenido», aseguró. AQUÍ EL VIDEO DEL INSULTO AL CHICO.