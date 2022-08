“Me tomaba hasta 3 botellas de vino blanco yo sola”

Para Edna fue una situación sumamente complicada y dio duros detalles en la entrevista: “Me afectó de muchas maneras, no tomé antidepresivos, pero me refugié en el alcohol”. “Llegaba del trabajo y fácilmente me tomaba una o dos botellas de vino, siguió escalando y me podía tomar 3 botellas de vino blanco yo sola”, dijo para Univisión.

Sobre la repentina muerte de Edna Schmidt a los 51 años de edad en 2021, aún quedan dudas al respecto, pues algunos usuarios de redes sociales aún quedan con la intriga de saber sobre si sería la pérdida de David la que aún la había perseguido.

Da click aquí para ver la entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=2y8tG5Sk6fs