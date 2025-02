“La migra se llevó a mis trabajadores”: mecánica en EE.UU.

Comentarios como «Ánimo, güera, no te agüites», «Amo la gente que apoya a mi México y a mis mexicanos» y «Tuvo mucha convivencia con los paisanos, hasta habla igual» inundaron la publicación, que rápidamente se volvió viral.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Muchos mostraron su solidaridad con la dueña del taller, destacando la importancia de los trabajadores migrantes en la economía del país.

Sin embargo, en la práctica, la ausencia de estos trabajadores ha dejado en evidencia que muchos de estos puestos no son cubiertos por los locales.

«Los trabajadores estadounidenses no están ocupando estas vacantes debido a las condiciones de trabajo y los salarios que, en muchos casos, no son competitivos».

Crisis laboral en Estados Unidos

«Es una falacia pensar que los inmigrantes desplazan a los trabajadores nativos. Lo que sucede en realidad es que los inmigrantes toman empleos que, de otro modo, quedarían vacantes. No es que los estadounidenses no puedan hacer estos trabajos, sino que muchos no están dispuestos a hacerlo bajo las condiciones ofrecidas».

Explicó el economista Giovanni Peri, profesor de la Universidad de California, Davis. Así lo informa el portal Debate.

La crisis laboral en este taller mecánico no solo es un reflejo de las políticas migratorias actuales, sino también una muestra de la contradicción entre la narrativa política y la realidad económica del país.

Mientras continúan las redadas y deportaciones, negocios en todo Estados Unidos enfrentan un desafío cada vez mayor para mantenerse a flote sin la fuerza laboral migrante.