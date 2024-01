¿Qué hacía La Bronca antes de entrar a la radio?

«Donde me veían ellos ya me dejaban poner mi tendido de curiosidades», comentó la participante de LCDLF.

«Entonces yo me iba para otra esquina y para ahí iba la policía», expresó. Dejaron de molestarla cuando supieron que trabajaba para comprarse libros.

Sylvia compartió que vendía ropa usada y más en una esquina, pero la policía no tardaba mucho tiempo en ‘levantarla’.

La joven no iba a desaprovechar la oportunidad y desde ese momento se aplicó al máximo. Su vida cambió para siempre.

No dudó en llevarle ese anuncio a su papá, a quien le pidió su apoyo para pagar la inscripción.

«Yo no tengo pelos en la lengua»

En entrevista para Univisión, Sylvia del Valle recordó que un ex jefe le puso ‘La Bronca’ porque no se dejaba de nadie.

«Ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua… Y cuando los tengo, los escupo», dijo con su muy peculiar estilo.

Tras formar parte de El bueno, la mala y el feo, comenzó su propio programa, El Free-güey, que tuvo gran éxito.

«Yo creo que lo más grande que me pasó en esta década fue dar vida. Es la cosa más maravillosa que me pudo pasar y no la cambio por nada», expresó.