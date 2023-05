“Este video es para todos los vatos que van a salir este fin de semana con una morra por primera vez en el first date. Cosas que si y que no deben de hacer JAMÁS en un first date”, comienza diciendo Sylvia en una de sus grabaciones donde ayuda a todos los hispanos que la siguen.

En esta ocasión La Bronca compartió una grabación en su cuenta de Instagram , donde aconseja a todos hombres cuando van a tener una cita. Los tips que ella brinda son que para que no queden en ridículo frente a una mujer cuando la inviten a salir y busquen dar una buena impresión.

El segundo consejo asegura que mucha gente lo hace: “Nunca usen calcetines blancos con zapatos negros, no lo hagan, al menos que seas Michael Jackson, pero fuera de ahí no lo hagas”, señala la locutora de radio, sobre cómo utilizar el calzado perfecto. Archivado como: La Bronca consejos cita

Continúa con sus consejos para la primera cita

El tercer tip que La Bronca proporciona a todos los hombres en su primera cita: “Nunca hables de tu ex pareja con tu date, es de mal gusto, es una nacada, se te ve que andas ardido por ella aunque no sea cierto. Eso que salga la conversación y que empieces hablar de ella, no importa si es para bien y menos para mal”, agrega.

“Número cuatro, tu carro habla de ti, de lo que eres, tu ropa y tu carro es lo que te representa cuando alguien no te conoce, entonces aunque no vayas a ir a recogerla y por alguna razón la tienes que meter a tu carro y que esté todo como vómito de perro, todo cochino, todo apestoso, todo lleno de papeles, no por favor, el carro limpiecito rechinando de limpio”. Archivado como: La Bronca consejos cita