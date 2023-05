“La Bronca” dice la verdad sobre las mujeres hispanas en redes

“Este video es para todos los hombres para que de una vez y por todas nos entiendan nuestro vocabulario de las mujeres, porque es evidente que no pensamos ni digerimos igual que ustedes, apunten, cuando una mujer te diga ‘no pasa nada’, ¿Qué creen?, ¡Sí está pasando y está pasando de todo!”, señala la celebridad.

En un video que fue subido únicamente con el motivo de entretener, “La Bronca” le da una clase a todos aquellos varones que no entienden las indirectas o palabras de las mujeres, para ello, da la primera lección del día.

La locutora de radio, Sylvia del Valle, mejor conocida como “La Bronca”, subió un video a sus redes sociales para todos aquellos hombres que no entienden a las mujeres, en el que dio a entender cuatro puntos importantes y dice la verdad sobre las hispanas.

“Haz lo que quieras”, la frase que atemoriza a los hombres

Si bien hay una frase que asusta a todos los hombres cuando se las dicen es “Haz lo que quieras”, pues eso ha generado un debate que existe desde siempre sobre si deberían hacer caso o no, a lo que La Bronca responde y lo da a entender de una vez por todas.

“Si una mujer te dice, ojo, pon mucha atención que esta es importante, si una mujer te dice ‘haz lo que quieras’, no lo hagas, no hagas por el amor de Dios y de tu vida, no hagas lo que quieras porque te vas a meter en problemas.”, señala Sylvia del Valle. Archivado como: la bronca verdad redes.