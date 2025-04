Kate del Castillo recuerda lo que provocó su reunión con ‘El Chapo’ Guzmán

«Tenemos tantas similitudes, a mí también se me vino la gente encima, muchos años no trabajé», confesó Kate del Castillo.

«Yo cuando lo leí dije: ‘Es muy chistoso porque es la primera vez que me voy a enfrentar a un personaje que soy prácticamente yo y con el que me identifico tanto'», mencionó.

«La verdad no los escucho, no los leo. Yo uso las redes, las redes no me usan a mí», afirmó de forma contundente.

La historia entre Kate del Castillo y Joaquín Guzmán comenzó en 2012.

Cuando la actriz publicó un mensaje en sus redes sociales en el que, en tono sarcástico y crítico, manifestaba mayor confianza en el capo que en las autoridades mexicanas.

«Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas, quienes esconden la cura para el cáncer, el sida, etc. para su propio beneficio y riqueza», escribió entonces.