Trump arremete contra Biden y defiende la deportación polémica

El presidente Donald Trump lanzó duras críticas contra Joe Biden, acusándolo de abrir las puertas de Estados Unidos a “millones de criminales” por su “mala” gestión fronteriza.

En un discurso cargado de tensión política, Trump se presentó como el único capaz de “expulsar a la gente mala de EU” y exigió que se le permitiera continuar con esa tarea.

“El soñoliento Joe Biden, el peor presidente de la historia de EU, permitió que millones y millones de criminales».

«Muchos de ellos asesinos, narcotraficantes y personas liberadas de prisiones e instituciones mentales de todo el mundo, entren a nuestro país a través de su peligrosa y mal concebida frontera abierta.

Sleepy Joe Biden, THE WORST PRESIDENT IN THE HISTORY OF THE UNITED STATES, has allowed millions and millions of Criminals, many of them murderers, drug dealers, and people released from prisons and mental institutions from all around the world, to enter our Country through it’s…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2025