En plena pandemia por el coronavirus, la colombiana deleitó a sus seguidores con una serie de fotografías en donde se puede ver sobre su carro blanco. Los halagos de parte de sus admiradores no se hicieron esperar, incluso hubo quien le propuso matrimonio a la ex de Anuel AA, con quien tuvo una relación por más de 3 años.

“Hoy estoy mala tomando decisiones… no pude ni elegir que foto me gustó más. La cosa es que hoy debo decir a cual canción del álbum le vamos a hacer el próximo video y estoy confundida… ¿Me ayudan a escoger?”, escribió Karol G, quien luce en esta imagen el mismo color de cabello que el de su auto deportivo (Archivado como: La original colección de autos de La Bichota, Karol G)

De sus más recientes adquisiciones

Fue en los primeros días de febrero que la colombiana estrenó gorrito, y de paso, ¿un nuevo automóvil? Sus admiradores no tardaron mucho tiempo en llenarla de elogios por su espectacular belleza. Recientemente, Karol G se topó su doble colombiana, a la que distinguió a lo lejos en uno de sus conciertos.

El nombre de esta admiradora es Dayana Álvarez, y desde hace cinco años, ha tratado de parecerse lo más posible. ¿También será amante de los automóviles como La Bichota? “Yo me mantengo muy pendiente de las historias de ella, entonces yo vi que en la historia como había sacado ‘Provenza’, ella dijo ‘voy a estar en Medellín en Provenza’, y yo dije ‘ésta es mi oportunidad’. Llegó Karol G y al final del show me dice ‘mi reina, usted está muy parecida a mí. Qué miedo, a mí me ven y me dice ‘su cara es igualita’”, expresó la joven.