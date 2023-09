Actriz de Televisa, Karla Esquivel revela la terrible enfermedad que tiene su madre

Ante la enfermedad que tiene su mamá, la famosa no dio mayores detalles, solo que es una enfermedad crónica y que recibieron el diagnóstico hace un año.

«Trato de no involucrar demasiado mi vida personal, porque es personal», informó la intérprete de ‘Nadie como tú’, en medio de las cámaras.

La actriz mexicana, reconocida por su talento y belleza, no dudó en compartir que a pesar de la situación, intenta no darla a conocer porque es «personal».

«Es una enfermedad muy triste que no tiene tratamiento… No hay mucho que hacer», declaró Karla Esquivel al reportero de ‘Hoy’.

Ante esta adversidad, Esquivel no solo está enfocada en su exitosa carrera en Televisa, sino que también está comprometida en apoyar y cuidar de su madre.

Sigue adelante con el proyecto

Karla Esquivel declaró que está trabajando en el proyecto de ‘Nadie como tú’, y siempre está sonriendo para que su familia la vea estable.

«Esta sonrisa que tú me ves, es para que ella me vea y me vea bien», declaró la querida actriz mexicana, en medio de la situación que atraviesa.

Además, destacó que la decisión de seguir su sueño en frente de las cámaras es para que su familia pueda verla y cada acto que realiza es por ellos.

«Esto que hago, lo hago por y para ella siempre… Esto es para mi familia, es para mi mamá hoy y siempre», confirmó Karla Esquivel, para las cámaras del famoso programa.