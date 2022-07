Juan Rivera enciende las alarmas

El hermano de Jenni preocupa a sus seguidores con foto desde el hospital

“Tu corazón es asombroso, hermano”, le dice su también hermana Rosie Rivera

Conocido por ser uno de los integrantes más polémicos de la familia Rivera, el productor musical y youtuber Juan Rivera alarma con foto desde el hospital y preocupa a sus seguidores, acostumbrados siempre a verlo en otras condiciones más favorables, ¿qué es lo que está pasando?

Hace apenas unos días, el hermano de Jenni Rivera se vio envuelto en una polémica más al hacerle un fuerte reclamo a Salvador Zerboni, participante de la segunda temporada de La casa de los famosos, ya que el actor aseguró que La Diva de la Banda en realidad fue asesinada y no murió en un accidente.

La Señora Rosa también entra al quite y apoya a su hijo Juan Rivera

Por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Juan Rivera estuvo acompañado en esta ocasión por su madre, la Señora Rosa, quien no ocultó su molestia por lo que dijo Salvador Zerboni y que involucraba a su hija, Jenni Rivera, quien murió en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012.

“(Zerboni) no sabe el mal que me causa a mí, como madre, saber que, ¿me ocultaron a mí eso? A los hijos de Jenni, ¿qué les ocultaron? No hay que hablar nada más a lo tonto, dijera yo, a lo baboso. Vale más uno cuando vaya a hablar que hable bien y que hable con bases, y si no tienes bases, mejor calladito te miras más bonito”, dijo la también llamada Gran señora.