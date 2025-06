Jorge Salinas revela que fue víctima de un secuestro y condena estrategia teatral polémica

Jorge Salinas fue víctima de secuestro

Obra teatral causa polémica

Campaña generó alarma real

El actor Jorge Salinas sorprendió a la prensa y a sus seguidores al revelar que en algún momento de su vida fue víctima de un secuestro.

La declaración ocurrió durante un encuentro con reporteros en el aeropuerto, donde fue abordado para hablar de un tema completamente distinto.

Los medios querían conocer su opinión sobre una reciente y polémica estrategia de promoción teatral que simuló un secuestro en plena vía pública.

La obra en cuestión, titulada Secuestro, generó revuelo tras fingir un plagio real como parte de su campaña publicitaria en la Ciudad de México.

Durante la conversación, Salinas opinó que era comprensible el rechazo del público, dado que se trata de una experiencia traumática. En ese momento, el actor sorprendió al decir: “Yo fui víctima de un secuestro, es algo que sí está muy cabrón”.

El intérprete no ofreció detalles adicionales sobre cuándo o cómo sucedió el hecho, pero su tono serio dejó claro que no fue una experiencia menor.

“No me prestaría, lo que te puedo decir, espero que hagan su chamba y promuevan el trabajo, si lo hizo bien o no, qué les puedo decir, no lo puedo juzgar”, añadió respecto a la obra.

La revelación causó gran preocupación entre sus fanáticos, quienes expresaron apoyo y admiración por su valentía al compartirlo públicamente.