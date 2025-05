Sospechas sobre «amiga» que apagó el live tras asesinato de influencer Valeria Márquez

Asimismo, lo que ha causado inquietud es que no se le ve asustada, ni intenta auxiliar a la joven que acaba de ser baleada.

En dicho video, aparece una mujer identificada como Érika, empleada de la estética «Blossom The Beauty Lounge», propiedad de Valeria.

“Que raro que quien recoge el teléfono no muestra cara de terror”, escribió un usuario.

“Hoy estaba haciendo unas cosillas, y me marca Érika y me dice ‘oye bebé, es que te traen algo, pero te lo quieren entregar a ti’”, comenta Valeria.

Otro mensaje que circula en línea advierte: “Si analizan el video y pausan el momento en que la mujer al final apaga el video, esta no refleja ningún sentimiento ni de susto, ni de sorpresa; lo cual, indica que ella puede ser la cómplice”.

“La que estaba ahí, ¡¡¿¿¿quién es???!! No se le ve sorprendida por lo sucedido, sino por el hecho de ¡¡¡ver la cámara encendida!!!”, comentaron.

Transmisión en vivo termina en tragedia

“Y le dijeron que mejor esperaba a que yo llegara porque es ‘algo muy costoso’”. A lo lejos, se escucha la voz de Érika narrando que el hombre preguntó por Valeria, pero no quiso dejar el supuesto paquete.

“El tipo llegó y preguntó por Valeria, pensó que era yo, pero cuando le dije ‘Valeria no se encuentra’, no me lo quiso dejar, porque dijo que le habían pedido que te tomara una foto cuando lo recibieras”.

Valeria se mostró preocupada ante esta situación. “¿Era un repartidor? ¿Y en qué venía, en moto? Me iban a levantar. ¿O qué? Me quedé preocupada”, reflexiona. “A lo mejor me iban a matar a mí”.

En ese momento, se escucha que alguien dice: “Ahí viene”. Luego, una voz masculina pregunta: “‘¿Sos Valeria?’”.