Jorge Ramos termina humillado. El periodista hispano que tiene mayor influencia en los Estados Unidos, una vez más quedó en vergüenza en plena transmisión en vivo, pues esta no sería la primera ocasión en que tratan de insultar al rostro de la cadena de Univisión.

Lo anterior se dio a conocer a través del programa dedicado al periodismo del mundo del espectáculo de ‘Chisme No Like’, donde Javier Ceriani terminó revelando lo impensable de Jorge Ramos y por si fuera poco, durante una transmisión en vivo, el mexicano fue tachado como un ‘traidor’ y una ‘rata’.

Después de eso el periodista argentino afirmó que, «Decir una mentira a propósito, porque la difamación es cuando sabes que no es verdad y lo decís porque le conviene a la cadena o a tu familia, esto se llama fake news. Trump puede demandar a Jorge Ramos porque dijo una mentira, dijo en vivo que Trump estaba preso, ¡nunca pisó la cárcel, solo fue a ver la lectura de cargos!».

Le gritaron ‘traidor’ y ‘rata’ a Jorge Ramos

En repetidas ocasiones y a lo largo del video se escucha cómo le gritan «Traidor», además se aprecia la voz de una mujer que dice «Todo lo que dicen es mentira, fake news, no sirven para nada». Pero eso no fue todo, sino que nuevamente vuelven a enfocar a Jorge Ramos y dicen, «Miren al traidor este, desaparécete eres una rata».

Los ataques hacía Jorge Ramos se produjeron después de que él afirmara que Trump había estado preso. La reacción por parte de los internautas no se hizo esperar, «Son periodistas sin ética y no dicen la verdad de las noticias», «Como que a Jorge Ramos ya nadie lo soporta, por estar aliado con la mentira.Que vergüenza!», «En México no queremos a Jorge Ramos», se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Jorge Ramos termina humillado.