Después de que la mamá de Alaïa lograra una gran y exitosa carrera dentro de la televisión, el cariño por parte del público hispano comenzó a nacer hacía ella y a pesar de que ya no la vemos en el matutino de ‘Hoy Día’ transmitido por Telemundo, mediante las redes sociales comparte los momentos más importantes y significativos dentro de su vida. Archivado como: Papá Adamari López.

Este domingo 18 de junio se llevó a cabo la celebración del Día del Padre, por lo que la puertorriqueña no dudó en mandar un emotivo pero a su vez devastador mensaje dedicado a Luis López, su padre, quién lamentablemente falleció el 9 de febrero del 2015 a consecuencia de un ataque al corazón.

Adamari López recuerda a su papá en celebración del ‘Día del Padre’

«Hoy se celebra el día del padre… El mío está en el cielo, pero a la misma vez está siempre muy cerquita de mí, está en mi corazón. Papi fue un gran hombre, muy trabajador, con él yo siempre me sentí amada, me sentía protegida, cuidada. Fue un gran ejemplo de honestidad, me cuidaba mucho, fue mi guía», reveló Adamari López.

«Recuerdo que me llevaba a la escuela en las mañanas y ahí, creábamos muchísimas memorias que yo jamás olvidaré, lo extraño pero a la vez siento que siempre me acompaña», añadió la exconductora de Telemundo a su video publicado en Instagram. Archivado como: Papá Adamari López.