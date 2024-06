Jorge Ramos se sincera con Don Francisco sobre la paternidad y Chiqui Delgado

«¿Cómo enamoraste a Chiqui», cuestionó el presentador de origen chileno a Jorge Ramos durante la charla que mantuvieron.

«Suavemente, yo soy muy distinto en nivel personal, Chiqui lo dice constantemente, la gente cree que estoy en modo pelea y no», afirmó el periodista.

Después de eso, Jorge Ramos compartió lo más difícil que vivió al momento de dejar su país de origen para viajar a EEUU.

«No sé si a ti te pasa pero, una vez que eres inmigrante ya no encajas nunca bien, en México no soy totalmente mexicano y muchos me dicen ‘lárgate de México, ¿por qué te fuiste? Eres un traidor'», dijo.