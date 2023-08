«La vida me ha arrancado 1/4 de mi alma, sin embargo siento que la perdí toda. No tengo ya corazón, no siento ya nada», dijo.

Promesa de honrar la memoria

«Las lágrimas ya no significan lo mismo, el dolor en mi estómago por el hambre no me importa, no quiero comer».

«Si fuera posible, dejaría hasta de respirar en este momento», escribió totalmente desolado tras la muerte de su hijo.

«Te lo juro que voy a cumplir tus sueños, te lo juro. Todo lo que tu querías ser lo voy a hacer yo», afirmó el influencer.

Con el corazón partido Jorge afirmó que: «Te voy a honrar la memoria que es lo único que esta maldita vida me deja llena».