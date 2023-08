Uno de ellos fue el influencer mexicano Luisito Comunica quien no se limito a dar su punto de vista sobre lo ocurrido.

El pasado 29 de julio se dio a conocer el sensible fallecimiento del influencer Remi Lucidi a sus 30 años de edad.

Reflexiones sobre la tragedia

Luis Arturo Villar Sudek cree que hay dos maneras de ver lo sucedido, quedando como reflexión para muchos.

La primera fue: “Murió haciendo lo que le gustaba, retando a la muerte, eventualmente se resbaló y murió”, aseguró.

Otra es: “La verdad no hay que jugarle al ver… en esta vida no hay que jugarle tanto, no hay que desafiar a la muerte”.

“Porque es lo que eventualmente va a suceder. El buen Remi, que descanse en paz”, comentó Luisito en un video.