A los 75 años de edad, muere actor de Beverly Hills Cop, John Ashton

Por si fuera poco, fue co conductor del programa de radio de ESPN ‘Ashton and Davis Show’.

«John deja un legado de amor, dedicación y servicio. Su memoria será siempre atesorada…», expresó Somers.

Aparte de Beverly Hills Cop y Midnight run, John Ashton participó en filmes como los siguientes…

MAS*H, Breaking away, Borderline, King Kong lives, Little big league y Gone baby gone.

También, tuvo una destacada participación en el mundo de la televisión.