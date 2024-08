¿Cuál es el legado del actor de Friends, Matthew Perry?

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023

Conocido por su papel en Friends

Fundó el centro de rehabilitación Perry House

Por desgracia, el 28 de octubre del 2023 Matthew Perry perdió la vida a los 54 años de edad.

Al actor, y también escritor, se le recuerda principalmente por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends.

Además, escribió el libro Amigos, amantes y aquello tan terrible, el cual recibieron de muy buena manera tanto el público como la crítica especializada.

A casi un año de su inesperada partida, ¿cuál es el legado de Matthew Langford Perry?

De los comediantes más ricos de EEUU

Cabe destacar que el legado de Matthew Perry no se reduce a su participación en Friends, a pesar de ser todo un éxito.

El actor formó parte también de series como The West Wing, Studio 60 on the Sunset Strip y Mr. Sunshine.

Aparte, apareció en The Good Wife, Go On y Cougar Town.

Por otro lado, actuó en cintas como Falsas apariencias, Mi encuentro conmigo, 17 otra vez y Un impulsivo y loco amor junto a Salma Hayek.