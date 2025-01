Joe Biden da su discurso de despedida con advertencias a Trump y reflexiones clave

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció su último discurso desde la Casa Blanca antes de que Donald Trump asuma el cargo el próximo 20 de enero.

En su mensaje, Biden hizo un balance de su administración y compartió reflexiones sobre el futuro del país.

“Todos hemos sido creados como iguales y merecemos ser tratados de la misma manera. La democracia define y defiende los derechos, las libertades y los sueños».

«En Estados Unidos defendemos nuestros valores y aspiraciones, incluso cuando somos puestos a prueba constantemente”, dijo al comienzo de su discurso Biden desde su despacho en el Salón Oval.

President Biden says he’s concerned about the rise of a «tech-industrial complex» and calls for holding social media platforms accountable.

«Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. The free press is… pic.twitter.com/98hGxVph2r

— CBS News (@CBSNews) January 16, 2025