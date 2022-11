“Hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor”

Joanna Vega-Biestro de luto tras la muerte de su madre

La conductora mexicana recibe muestras de cariño de parte de sus compañeros y amigos

“Gracias por tu vida”. Sin que hasta el momento informara sobre las causas de su deceso, la conductora mexicana Joanna Vega-Biestro dio a conocer el sensible fallecimiento de su madre, Luz María Biestro de Vega, a los 72 años de edad, por lo que sus compañeros y amigos expresaron sus condolencias y le mandaron mensajes de apoyo.

Por medio de sus redes sociales, la comunicadora, quien hace apenas unas semanas se vio envuelta en un conflicto con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en pleno programa en vivo, compartió una imagen en la que aparece junto a sus padres. A ella, le dice: “Vuela muy alto, mamita linda. Gracias por tu vida”. Que en paz descanse.

Joanna Vega-Biestro se despide de su mamá

En otra imagen disponible en sus historias de Instagram, la conductora mexicana Joanna Vega-Biestro le escribió a su madre las siguientes palabras: “¡Gracias mamá! Porque me diste la vida y me entregaste tu amor. Porque velaste mis sueños y modelaste mi corazón. Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor. Porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor. ¡Gracias mamá, por tu amor!”.

Hace apenas unos días, la periodista, a quien se le recuerda por ser reportera en Televisa Espectáculos, ‘puso en su lugar’ a una usuaria que la criticó por mostrarse sin maquillaje y con una imagen muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus seguidores. Nadie se imaginaba la situación familiar por la que estaba pasando: “Gracias por tu empatía y por enfocarte en lo importante. En estos momentos cómo me veo me tiene sin cuidado”.