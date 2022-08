Ivonne Montero es la ganadora de La Casa de los Famosos 2

La mexicana rompe el silencio sobre el show de Telemundo

Habla en exclusiva para Mundo Now Ivonne Montero Casa de los Famosos. Se ha dado a conocer a la gran ganadora del reality show más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos 2 de Telemundo, el cual generó demasiada polémica entre los participantes. Ivonne Montero fue la afortunada ganadora de este segunda temporada y el cual se llevó a casa los $200,000 dólares. La mexicana vivió momentos de tensión debido a que los internautas también tenían como favorito a Salvador Zerboni, sin embargo, fue Montero quien logró coronarse. Ahora, la famosa habla en exclusiva para Mundo Now y revela increíbles detalles de algunos concursantes que estuvieron con ella dentro de la casa. Ivonne Montero Casa de los Famosos: ¿Qué sientes de todo esto y de tu hija que fue tu motor? “De primera instancia me siento muy orgullosa por el juego que se llevó, por el juego que lleve y es justamente por ella, me siento muy responsable, de poder demostrarle que se sienta muy orgullosa de su mamá. Poder enseñarle, poder brindarle, todo este padecimiento y sacrificio porque es para ella”. “Soy una mamá entera y guerrera, como cualquier mexicana, como cualquier latina que ama a sus hijos y necesita salir adelante y sacarlos adelante, esa soy yo. Soy el reflejo de eso, encima tenía una nenita que tenía una conexión complicada y eso todavía me motiva más, pero estoy aquí agradecida”.

Ivonne Montero Casa de los Famosos: ¿Creés que Zerboni tuvo una mala reacción? Al momento de anunciar a la mexicana como ganadora, el participante Salvador Zerboni se mostró molesto por el segundo lugar, al parecer no pudo ocultar su enojo: “En distintas ocasiones logramos ver a un Zerboni con ese temperamento y con esa actitud, no me sorprendió, más bien fui yo la que se acercó a él”. “Cuando recibo la noticia me voy de rodillas, agradezco y me pongo a llorar, lo veo lejano, veo su rostro que estaba desencajado, entonces me levanté para decirle que me abrazara. Y hay que aprender a perder, yo también estaba muy nerviosa, si hubiera sido al revés, yo por supuesto que lo hubiera abrazado en ese momento, le hubiera dicho ‘bien jugado’ y nada, ahí quedó el asunto”.

¿Qué crees que pasó para que se generara ese odio contra ti? Durante las últimas semanas en La Casa de los Famosos, principalmente Daniella Navarro se mostró muy molesta con Ivonne, y constantemente la encaraba: “Me es de pronto complicado tratar de comprender la razón, por que yo contra Daniella no hice nada, nunca me mostré arrogante ni egoísta”. “De repente defendió a un Salvador que no tenía ni por qué defenderlo, como él no pudiera, ella nunca tuvo una razón, tan no la hubo que no la mencionó de reclamarme algo a mí directamente. Siempre me decía, ‘¿por qué agarras a tu hija?’, entonces yo siento que hubo una rivalidad entre mujeres. Yo así lo sentía incluso con Laura y un odio, yo lo percibía así, las miradas que recibía de ellas, eran como cuchilladas directas al corazon”. Archivado como: Ivonne Montero Casa de los Famosos

¿Hubo un momento que te doliera más por parte de Daniella? Entre las discusiones más recordadas fue cuando la venezolana persiguió a Ivonne hasta las regaderas, para reclamarle un simple juego: “Ya para ese entonces ya estaba clarísimo para mí quien era Daniella, cuando fue la primer discusión que me enfrenta en la cena, me trató fatal, yo creo que fue un momento donde dije ¿dónde estoy?”. “Violentarse y aparte provocarme hasta los golpes que eso de ponerse y decir ‘muéveme haber muéveme’, osea es de verdad provocar y es guardar postura y compostura. En ese momento dije que tengo que hablar con Lewis, con Nacho de la cuestión esta cosa del trío que nunca me imaginé. En el baño me sentí humillada, violentada, me insultó y yo le metí un reporte a la jefa y si tuvo un llamada de atención bastante fuerte y a partir de ahí como que se mantuvo atrás, ya dejaba que peleara yo sola con Laura, ya no se metía. Ya despues vi el video que ella estuvo ahí tirando frijolitos”. Archivado como: Ivonne Montero Casa de los Famosos

¿Qué opinas de Laura Bozzo? “De Laura Bozzo te puedo decir que si fue una sorpresa para mí conocerla, nunca imaginé que tuviera este carácter, esa contrariedad en su personalidad, fue una sorpresa para mal. En persona es una persona a mi gusto tóxica que no quisiera volver a ver jamás”. “Ella ayer me pidió disculpas, me dijo que me quiere en su vida, entonces es como esas palabras que yo por supuesto que se las voy aceptar, pero me queda claro que es alguien que no quiero cerca, a parte me molesta y afecta. Entendí su forma de ser, algunas veces la llegue a defender del cuarto, lo que sí les decía que hay que tener cuidado por que es la más estratega de toda la casa”. Archivado como: Ivonne Montero Casa de los Famosos