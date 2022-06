Las inundaciones históricas de Yellowstone arrasaron con carreteras y puentes

La inundación cortó la electricidad y obligó a los funcionarios del parque a cerrar todas las entradas indefinidamente

Hasta el momento no se han reportado heridos

Un torrente de lluvia combinado con una capa de nieve que se derrite rápidamente provocó una avalancha de inundaciones que forzó la evacuación de algunas partes del Parque Nacional de Yellowstone, cortó la electricidad y obligó a los funcionarios del parque a cerrar todas las entradas indefinidamente, justo cuando la temporada turística de verano estaba aumentando.

Si bien numerosas casas y otras estructuras fueron destruidas, no hubo informes inmediatos de heridos. Funcionarios de Yellowstone dijeron que estaban evaluando los daños causados ​​por las tormentas, que arrasaron puentes, provocaron deslizamientos de tierra y dejaron pequeñas ciudades aisladas, lo que obligó a evacuaciones en botes y helicópteros.

Inundaciones causas serios daños

No está claro cuántos visitantes quedaron varados o se vieron obligados a abandonar el parque y cuántas personas que viven fuera del parque fueron rescatadas y evacuadas, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

Algunos de los peores daños ocurrieron en la parte norte del parque y en las comunidades de entrada de Yellowstone en el sur de Montana. Las fotos del Servicio de Parques Nacionales del norte de Yellowstone mostraron un deslizamiento de lodo, puentes arrasados ​​y caminos socavados por las crecidas de los ríos Gardner y Lamar.