Interrumpen con abucheos el discurso de Trump en el Congreso.

La sesión conjunta del Congreso se tornó tensa este martes cuando miembros del Partido Demócrata interrumpieron con abucheos el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump.

La situación llevó al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, a intervenir en varias ocasiones para restablecer el orden.

Desde los primeros minutos del discurso de Trump, los abucheos se hicieron notar en el recinto. Ante esta situación, Johnson y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quienes estaban sentados detrás de Trump, se pusieron de pie para pedir que cesaran las interrupciones.

Johnson exhortó a los presentes a mantener «el quórum en la Cámara» y subrayó la importancia de la compostura en el recinto legislativo, una intervención que el mandatario agradeció.

Al Green has been KICKED OUT of the #StateOfTheUnion .

Trump is winning and America is back! pic.twitter.com/lSiNVfJybc

— primalkey (@primalkey) March 5, 2025