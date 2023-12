6 estrellas que marcaron la historia del cine mexicano

Estas estrellas no solo definieron el panorama cinematográfico de su tiempo, sino que también dejaron una huella indeleble en el tejido cultural de México.

Con su aspecto impresionante y talento excepcional, protagonizó películas tanto mexicanas como estadounidenses, incluyendo María Candelaria y The Fugitive.

Cantinflas fue el querido comediante de México

Mario Moreno, conocido como Cantinflas, fue el comediante más querido de México, famoso por su estilo único y ingenioso de humor.

Su película más destacada, Around the World in 80 Days, mostró su genialidad cómica al público internacional.

El personaje de Cantinflas, a menudo retratado como un adorable perdedor, resonó con la gente común, convirtiéndolo en un héroe popular en la cultura mexicana.

Su contribución al arte de la comedia y al cine mexicano es incomparable.