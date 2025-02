ICE detiene a mexicano en Colorado mientras buscaba a otro.

Un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) dejó a una familia mexicana en incertidumbre luego de que Víctor Manuel Montanez-Jacquez fuera detenido arbitrariamente mientras agentes buscaban a otra persona en su vecindario.

El arresto ocurrió el pasado lunes, cuando Montanez-Jacquez salió de su casa rumbo al trabajo.

Según su sobrina Roxana, los agentes de ICE le preguntaron por un vecino antes de solicitarle su nombre y documentación.

Al no responder, lo arrestaron de inmediato. “Fue devastador porque se puede ver que estaba con su ropa de trabajo”, relató Roxana, quien encontró su lonchera tirada en la entrada de la casa.

According to ICE, the suspect has 2 DUI convictions, not just “a” or one from last month like @KyleClark says here.

Is @9news misleading people again? Is 9News the news or is it political spin? Why not report the facts?#copolitics #9News #HeyNext https://t.co/KfgAXGSFUf pic.twitter.com/ANmzD99e1a

— Mr T 2 (@GovtsTheProblem) February 13, 2025