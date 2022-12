“Te vi entregar tu corazón y tu amor, no solo a toda tu familia, sino a cada persona que rozó tu vida” escribió Zurita “Eras un ángel en la tierra y ahora debes estar junto a nuestra reina de México la Virgen de Guadalupe” fueron algunas de las palabras que dedicó a la memoria de su madre.

Este 12 de diciembre, al igual que cada año se le conmemoró a la Virgen de Guadalupe, motivo por el cual el actor no dejó pasar el momento para dedicarle unas palabras a su difunta madre por el día de su Santo. Y terminó siendo atacado por ‘olvidar’ a su difunta esposa.

Humberto no dejó pasar por alto el comentario que hacía creer que se olvida de su difunta esposa “Es festejar solo el santo de mi madre, que es el día que celebramos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Christian siempre está en mi corazón.” respondió el actor. ARCHIVADO DE: Humberto Zurita olvida Christian

Los comentarios en la publicación del actor no se hicieron esperar, muchos mostrándose conmovidos por el mensaje a su madre, enviándole mensajes de aliento, sin embargo uno destacó entre ellos con las palabras “Faltó Christian”, ya que según ellos, ya la olvidó.

Humberto Zurita: “Christian siempre está en mi corazón”

A pesar de que el galán de telenovelas, se encuentra en una relación en estos momentos, siempre ha dejado en claro que la que fue su esposa siempre estará en un lugar de su corazón. “Yo creo que duré más con ella que solo” dijo en el programa “Sale el Sol”.

“Creo que ella me enseñó que la vida sin amor no tiene sentido, no vale la pena.” contó a Juan Soler, conductor del programa. “Siempre estará en mi corazón, constantemente está en mi corazón y la extraño.” declaró Zurita sobre Christian Bach. ARCHIVADO DE: Humberto Zurita olvida Christian