Hombre acusado por rociar pesticida en alimentos de Walmart en Mesa

Un hombre de 27 años enfrenta múltiples cargos luego de ser captado rociando pesticida sobre productos alimenticios en un Walmart Supercenter en Mesa, Arizona.

El incidente tuvo lugar el 19 de diciembre de 2024, alrededor de las 8:30 p. m., en la tienda ubicada en 1955 S. Stapley Drive.

El sospechoso, identificado como Charles Smith, ingresó a la tienda con el propósito de grabar bromas para sus redes sociales.

Sin embargo, lo que comenzó como una simple grabación de contenido terminó en un acto que puso en riesgo la salud de los clientes.

27-year-old Charles Smith (Wolfie Kahletti) was arrested Saturday by Mesa Police after posting video of himself spraying food at Walmart in Arizona with insect k*ller.

Smith has now been booked on charges of a felony and three misdemeanors for this social media prank gone wrong. pic.twitter.com/SgcmaKE3Uh

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 21, 2024