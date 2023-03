Hijo Chabelo rompe silencio. Este sábado 25 de marzo se ha dado a conocer la sensible muerte de uno de los comediantes más icónicos de México, hablamos de Xavier López mejor conocido como Chabelo. Quien lamentablemente falleció a los 88 años de edad, quien perdió la vida debido a problemas de salud, confirmó su familia.

¿Sufrió su padre antes de morir?

También reveló que el personaje del programa En Familia con Chabelo no sufrió ya que su muerte se dió de manera rápida: “Fue súbito, inesperado, muy rápido. Gracias a Dios, no sufrió. Xavier López ya no está con nosotros, pero ‘Chabelo’ es eterno. Su secreto fue siempre ser niño, y su lema siempre fue “ir hacia adelante”, agregó.

“Nos quedamos con su legado, y con el compromiso de ir adelante. Mi padre siempre fue una persona muy privada. Por lo menos el día de hoy pedimos nos den la oportunidad de honrarlo y recordarlo de manera privada. No sé si más adelante hagamos un homenaje público, espero que sí, pero ahorita no tengo nada que informarles al respecto”. Archivado como: Hijo Chabelo rompe silencio