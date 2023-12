Hija de Raúl de Molina confiesa los momentos más difíciles de su vida

El apoyo de sus padres no solo aliviaron el dolor sino que también le permitieron extraer una de las lecciones más significativas de su vida.

No obstante, el respaldo de sus padres, los principios que le inculcaron y su madurez fueron fundamentales para superar esos difíciles momentos.

En su juventud, enfrentar esta situación no fue sencillo, pero pudo contar con el apoyo de su familia.

Mía de Molina admite que su trayectoria no ha sido totalmente positiva. Al estar bajo el escrutinio público, ha sido objeto de ataques y críticas por parte de aquellos dedicados a esa práctica.

Confiesa lo inesperado

«Sí me afectó mucho, me hizo daño porque siempre que salía en el ojo público, alguien me criticaba o decían algo», comenzó diciendo.

«Obviamente, una niña creciendo, tratando de saber quién es ella, me afectó demasiado», dijo la hija del famoso conductor de televisión.

«Lo pasé mal… Yo aumenté de peso y también lo pasé muy, muy mal, la gente diciendo que yo estaba embarazada y cosas así», relató al comunicador venezolano.

A pesar del dolor experimentado, Mía extrajo lo positivo de lo negativo y hoy en día aplica esas lecciones para convertirse en la mujer emprendedora, alegre y feliz que es.