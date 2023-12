Raúl de Molina se ausenta de ‘El Gordo y la Flaca’ por problemas de salud

¿Qué pasó con Raúl de Molina?

Detalles de sus síntomas.

Envían mensaje tras ausentarse.

El famoso presentador Raúl de Molina ha dado un paso atrás en su participación en el programa «El Gordo y la Flaca» debido a problemas de salud.

Este inesperado receso ha llevado a su coanfitriona, Lili Estefan, a tomar las riendas del programa junto a la colaboración de Clarissa Molina.

Durante esta semana, Raúl ha estado ausente, dejando a sus seguidores preocupados por su estado de salud.

La ausencia del presentador se hizo evidente desde el martes y el miércoles, cuando Lili Estefan asumió la responsabilidad de conducir el programa sin su compañero.

Esto dijo Raúl ‘El Gordo’ Molina de su salud

Sus fanáticos notaron cambios en su voz y ánimo, lo que despertó inquietudes sobre su bienestar.

Al respecto, Raúl de Molina expresó su preocupación al inicio del show del pasado lunes, revelando detalles sobre su situación de salud.

«He tenido que grabar dos programas, pero me siento mal. Tengo escalofríos, me tiembla el cuerpo por dentro y tengo la garganta mala, por eso es que no puedo hablar muy bien», dijo.

“Me empezó ayer en la mañana. No es Covid porque me he hecho tres pruebas y no me ha dado Covid todavía”, agregó el conductor.