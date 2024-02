No olvides cortarte las uñas. Aunque creas que no es necesario, si ves que tienes poca mugre es momento de hacerlo.

Antes de comenzar a tener relaciones, lávate las manos, pero no solamente con agua, sino que también con jabón.

A unas les encanta, pero a otras simplemente no. Muchas veces, prefieren hacérselo ellas mismas y en la intimidad de su habitación.

Hazle caso a tu pareja, no te creas un experto

Otro punto en esta guía completa para dedear a tu pareja es que, aunque sientas que es así, no te creas un experto.

En primer lugar, hazlo de la manera en que creas que a ella le gustará. Observa sus reacciones, escucha sus gemidos.

No obstante, no tiene nada de malo que te detengan para decirte en qué parte en particular, y a qué ritmo, le gusta más.

Algo más, no te olvides del clítoris. Muchos recuerdan el ejemplo del ‘timbre’. Si no sabes qué es, averígualo…