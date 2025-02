Fallece a los 80 años Peter Jason, actor de Karate Kid y Deadwood.

El actor estadounidense Peter Jason, conocido por sus numerosos papeles en cine y televisión, falleció a los 80 años. Así lo informa The Sun.

A lo largo de su carrera acumuló más de 270 créditos en producciones como The Karate Kid, Mortal Kombat y Jurassic World: Fallen Kingdom.

La noticia ha generado una ola de homenajes por parte de colegas y admiradores. El legendario director de cine de terror John Carpenter escribió en X:

“Peter Jason, uno de los grandes actores de reparto en el cine, ha muerto. Su primera película fue Rio Lobo de Howard Hawks. Era un querido amigo y lo extrañaré terriblemente”.

You can divvy up Carpenter «eras» into «does this one have Charles Cyphers or Peter Jason in it?». Either way you were getting something good. https://t.co/9rTZ92TUgI

— Movie Mindset (@lifein4chapters) February 21, 2025