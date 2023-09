Reportan explosión en las instalaciones de Archer Daniels Midland en Illinois

De acuerdo a la información obtenida por el portal de la agencia de noticias de The Associated Press, la explosión ocurrió después de las siete de la noche.

El incidente fue registrado durante la noche del pasado domingo 10 de septiembre, de acuerdo a información de The Associated Press.

El mismo portal señaló que un portavoz de la compañía además de comunicar la hora de los sucesos, agregó que no está claro qué provocó la explosión.

«Nuestros pensamientos están con nuestros colegas. No tenemos una causa confirmada en este momento», finalizó el comunicado de ADM.

Investigación en curso

De acuerdo a la información de The Associated Press y de CNN, la causa exacta de la explosión aún no se ha determinado.

Por lo que se espera que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido la noche del pasado domingo en Illinois.

De momento la empresa no ha brindado más información sobre ocurrido en la planta o con las víctimas.

Se espera que las autoridades logren esclarecer las causas que llevaron a ocho personas al hospital el pasado 10 de septiembre.