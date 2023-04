Shazad Latif habla en exclusiva para MundoNow

El actor británico rompe el silencio sobre el estreno de la nueva cinta What’s Love Got to Do with It?

¿Cuando se estrena la nueva comedia romántica?

Shazad Latif rompe el silencio. De los productores de Realmente amor y El diario de Bridget Jones, llega una comedia romántica sobre Kaz (Shazad Latif), un hombre que busca enamorarse y establecerse, Zoe (Lily James), su vecina documentalista que es una profesional de las aplicaciones de citas. pero abandona las citas y sus familias unidas que tienen muchas opiniones sobre la vida amorosa de sus hijos.

Dirigida por Shekhar Kapur y escrita y producida por Jemima Khan. Protagonizada por Lily James, Shazad Latif, Emma Thompson, Shabana Azmi y Sajal Aly. Una comedia romántica deliciosamente encantadora con un toque moderno, ¿Qué tiene que ver el amor con eso? se estrena en los cines de todo el país el 5 de mayo de 2023 de Shout! Estudios.

Shazad Latif rompe silencio: ¿Puedes hablarme de What’s Love Got to Do with It?

What’s Love Got to Do with It?, está protagonizada por la nominada al Premio Primetime Emmy, Lily James (Pam & Tommy), Shazad Latif (Star Trek: Discovery), Shabana Azmi (Halo), la ganadora del Premio de la Academia y BAFTA Emma Thompson (Matilda), Sajal Aly (Yakeen Ka Safar), Asim Chaudhry (Black Mirror: Bandersnatch), Jeff Mirza (Eternals) y el cantante pakistaní Rahat Fateh Ali Khan como él mismo.

El actor Shazad Latif habló en exclusiva para MundoNow sobre el estreno de la nueva película y revela detalles que nadie sabía. “Fue la casualidad, temblamos ante uno de los grandes cineastas. Sabes que vi todas estas películas. Tienes que decir que sí, quiero trabajar con Jemima, que escribió el guión y que es un gran miembro de la comunidad paquistaní. Otra gran cosa fue Lilly James, que es una de mis amigas más cercanas, y la oportunidad de trabajar con una amiga cercana”.