Hacer las cosas bien y tomar el camino largo y difícil, dejar todo lo que ya había logrado por la incertidumbre de algo que no era seguro y que me iba tomar tiempo volver a construir en un país desconocido con una lengua que no dominaba, no teniendo dinero; siempre pensé que no sería posible poder estudiar mi maestría, pero intenté tres veces ser aceptada no solamente a la maestría sino también para que me dieran un assistantship en la universidad. Mi papá era taxista, mi mamá ama de casa, definitivamente nunca pudieron ayudarme. Sinceramente, pasar por los procesos de cada una de las visas que he tenido es una tortura que parece no tener fin, he tenido cuatro tipos de visas : J1 como Au Pair, F1 como estudiante, OPT como año de prueba en una empresa, y finalmente la O1B. Cada proceso es difícil y saber que todo lo que has logrado aquí en un segundo se puede esfumar si la visa no es aprobada, es una tortura constante.

El haber podido entrar a la maestría que, de manera subsecuente, me llevó a tener un año de prueba en una empresa que posiblemente quisiera patrocinarme; después de ese año ha sido algo que jamás me hubiera imaginado, ¡menos en la ciudad de Nueva York! Volverme una profesional y establecida productora es algo de lo que siempre estaré agradecida conmigo misma.

Cuando descubrí podcasts, me di cuenta que esa era la oportunidad de hablar acerca de todos esos casos que nos hacen pensar y preguntarnos qué es realmente lo que pasó, siempre hay una respuesta, pero ¿sabemos en dónde buscar? Para mí Enigmas fue eso, el buscar respuestas no solo hablando de los casos y mis teorías, pero tambien teniendo ayuda de mi audiencia. Archivado como: Entrevista Dafnne Wejebe.

Siempre pensé que en otra vida fui una investigadora privada. Este amor por la investigación y tratar de resolver casos que yo veía en la televisión y en documentales siempre ha estado en mí, sumado al amor por comunicar. No soy una fan de estar en cámara, y siempre me han preguntado por qué no tengo mi canal de YouTube con esos temas, y esa es la razón.

Creo que el éxito que habrá en MundoNow con mi nuevo programa Códice Críptico tendrá su propio mérito, nunca me ha gustado comparar. ¿Llegaremos lejos? Sí, pero veamos hacía el futuro, no hacía el pasado. Archivado como: Entrevista Dafnne Wejebe.

Estando en Enigmas recibí tanto amor por parte de la audiencia que no hay manera ni siquiera de explicarlo con palabras, ese amor vino de personas que genuinamente por una o por otra razón decían que el programa les ayudó en varios aspectos de su vida, para mí eso siempre va a ser la meta principal, seguir cambiando visiones y dejar una huella positiva a aquellos que se toman el tiempo de escuchar y ver los productos que creamos. En esa línea, el continuar creciendo en los medios de comunicación no solamente en este país, sino llegar a hispano-hablantes en todo el mundo es una de mis grandes metas, ¡y también en donde entra la magia de los podcasts! Archivado como: Entrevista Dafnne Wejebe.

La lección más importante que he aprendido es ser humilde siempre, saber que siempre hay algo nuevo que aprender, que nadie lo sabe todo, que el ego no te lleva a ningún lugar, que el trabajo en equipo te puede llevar más lejos que la competencia tóxica.

¿Qué mensaje enviarías a las nuevas generaciones que aspiran a formar una trayectoria exitosa en los medios?

Primero cree en ti y después cree en ti de nuevo. Inténtalo una y otra vez, ¿qué puedes perder? Si no lo intentas no ganas nada, si lo intentas al menos existe la posibilidad de que sí suceda, y si no sucede, inténtalo otra vez. Aunque no lo parezca, la gente está dispuesta a ayudarte, no tengas miedo de pedir ayuda y de conectar con gente que te pueda guiar o ser tu mentor, seguramente esa persona también tuvo a alguien, y si no, le hubiera gustado tenerlo y ahora estaría feliz de serlo para ti.

Por último, también te vas a encontrar con personas que traten de menospreciarte o decirte que no eres bueno en lo que haces, créeme, me ha pasado, esas personas tienen el poder que tú les das, no les des ese poder. Tú eres el dueño de tu vida. Finalmente, más allá de tus miedos y de tus dudas, está tu sueño hecho realidad. Archivado como: Entrevista Dafnne Wejebe.