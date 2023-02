Muere actor de ‘Days Of Our Lives’

Confirman muerte de Cody Longo

El actor fue encontrado muerto en su casa

Según informó el portal de noticias TMZ, Cody Longo, actor de ‘Days Of Our Lives’ había sido encontrado muerto en su residencia en Austin, Texas. Longo fue encontrado en su cama sin vida el día miércoles. Su esposa habría enviado oficiales a su casa para que revisaran porque su esposo no respondía.

Cody Longo fue un actor de cine y televisión con multiples papeles a lo largo de su carrera, entre ellos su participación en la famosa telenovela ‘Days Of Our Lives’. El actor fue confirmado muerto a la edad de 34 años al interior de su casa.

Encuentran muerto al actor de ‘Days Of Our Lives’, Cody Longo

El actor Cody Longo fue encontrado muerto a la edad de 34 años en el interior de su residencia en Austin, Texas, según la información obtenida por el portal de noticias de la farándula TMZ. Luego de que su esposa Stephanie se preocupara porque su esposo no respondiera su llamados mientras trabajaba, pidió a la policía que fueran a echar un vistazo.

La policía rápidamente respondió al llamado y se trasladó a la residencia de Longo, en primera instancia, los oficiales tocaron la puerta, sin embargo, como Longo no respondía a los llamados decidieron derribar la puerta. Una vez dentro, los oficiales encontraron a Cody sin vida en su cama.