Empleado de crematorio encuentra a mujer viva dentro de bolsa en la morgue

Descubren que seguía con vida

El personal del crematorio acudió alrededor de la 1:30 am para retirar el cuerpo, abriendo la bolsa y notando que el cuerpo de Da Silva todavía desprendía calor.

Además de que el cuerpo no mostraba rigidez cadavérica, aspecto sorprendente tras el tiempo transcurrido, señaló Pereira.

«Cuando abrieron la bolsa, ella respiraba muy débilmente. Y como ya no estaba consciente, no podía pedir ayuda, intentó respirar y no pudo», manifestó la amiga al sitio de noticias NaTelinha.

Pereira afirmó que su amiga estuvo casi dos horas dentro de la bolsa sellada «casi muriendo asfixiada».