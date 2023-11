La actriz Shannen Doherty revela que su cáncer se ha ‘apoderado’ de sus huesos

Se prepara para explorar estos temas en su nuevo podcast autobiográfico, ‘Let’s Be Clear with Shannen Doherty’, que se estrenará el 6 de diciembre en iHeartRadio.

A pesar del desafío, afirma: «No he terminado de vivir, amar o crear. Espero seguir contribuyendo a hacer de este mundo un lugar mejor».

Con valentía, la actriz expresa: «Enfrentar esta realidad me lleva a buscar un propósito más grande en la vida».

«Definitivamente fue una de las cosas más aterradoras por las que he pasado en toda mi vida», afirmó la famosa estadounidense.

«Para mí es una locura que todavía no tengamos una cura», afirmó la aclamada actriz de la icónica serie ‘Beverly Hills, 90210’.

Ensayos clínicos y nuevas perspectivas

El pasado mes de junio, la actriz compartió que el cáncer se había extendido hacia su cerebro y cinco meses antes se sometió a una cirugía.

«Tuvieron que sacarlo y disecarlo para ver su patología», explicó en su momento Shannen Doherty. Ahora, sus huesos son los afectados.

«La gente simplemente asume que eso significa que no puedes caminar, no puedes comer, no puedes trabajar», reveló.

«Te sacan a pastar a una edad muy temprana: ‘Ya terminaste, estás jubilado’, y nosotros no», afirma la querida actriz.