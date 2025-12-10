El tipo de cambio hoy: lo que debes saber si envías dólares a tu familia

El movimiento fue leve, pero suficiente para impactar los precios diarios. Un dólar más alto hace que las remesas rindan un poco más, aunque también vuelve más caras las importaciones.

En bancos, el promedio fue de 17.8442 para compra y 18.4769 para venta .

El Banco de México informó que el dólar se ubicó hoy en 18.194 pesos por dólar .

El dólar volvió a moverse este miércoles y esto se siente de inmediato en los hogares que dependen de envíos de dinero.

Descubre nuevas formas de enviar dinero desde EE.UU.

Con el tipo de cambio moviéndose cada día, elegir un servicio de envío confiable puede marcar una gran diferencia en lo que recibe la familia en México, Colombia o República Dominicana.

Estas son tres alternativas útiles para hispanos en Estados Unidos:

1. Zelle

Una opción para enviar dinero rápido dentro de EE.UU., sin comisiones. No envía directo a otros países, pero muchos lo usan para transferir a familiares que luego hacen el envío internacional. Es práctico, inmediato y funciona como primer paso cuando no se cuenta con otras herramientas.

2. Xoom (servicio de PayPal)

Ofrece envíos a bancos y puntos de retiro en Latinoamérica. Es fácil de usar, tiene seguimiento en tiempo real y buen respaldo tecnológico. Las tarifas varían según país y método de pago, pero suele ser una alternativa estable para envíos frecuentes.

3. Remitly

Remitly permite enviar dinero desde Estados Unidos hacia México, Colombia y República Dominicana con depósitos rápidos, tarifas claras y opciones de entrega flexibles: depósito bancario, retiro en ventanilla o efectivo.

En México, el dinero puede recibirse en Oxxo, Banorte, BanCoppel, Santander y muchos otros puntos.

Además, Remitly está registrada y regulada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., lo que refuerza su seguridad. Para muchos hispanos, es una opción confiable por su rapidez, facilidad y costos competitivos.

Cotización del dólar hoy en Colombia

El Banco de la República reportó una tasa de 3,861.569 pesos por dólar.

En el mercado, el promedio fue $3,720 para compra y $3,840 para venta.

El peso colombiano ha reflejado la volatilidad internacional y los movimientos del petróleo. Cada peso ganado o perdido afecta cuánto rinde el dinero que llega desde Estados Unidos.