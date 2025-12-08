Ser propietario de vivienda ahora «es un lujo en EE.UU.», según encuesta ¿Qué opinan los latinos?

Los precios de vivienda suben y muchos latinos optan por rentar en mercados más accesibles para invertir o ahorrar dinero.

Tres de cada cuatro viviendas son inaccesibles para la gente con ingresos medios.

Ser propietario ya no es la norma: los inquilinos redefinen el sueño americano.

Los latinos enfrentan mayores barreras para comprar una vivienda.

Con el aumento constante en el costo de las viviendas, ser propietario se volvió un lujo para millones en Estados Unidos.

Según Bankrate, la mayoría de personas con ingresos medios no puede acceder a tres de cada cuatro casas en el mercado.

Al mismo tiempo, alquilar se ha vuelto relativamente más accesible, generando un cambio en la forma en que los estadounidenses piensan sobre el sueño de la casa propia.

Los precios de vivienda alcanzan niveles históricos en EE.UU.

Los precios de vivienda se han disparado en los últimos años, obligando a muchos estadounidenses a replantearse si comprar es realmente una opción viable.

El caso de Jordan Perkins, citado en el texto, lo ejemplifica: pagar una hipoteca de cerca de $10.000 mensuales por la misma unidad que alquila por $4.500 hace que la compra no sea lógica, aun con un salario alto y un patrimonio cercano a siete cifras.

Perkins explica que ser inquilino le permite invertir más libremente y evitar gastos de mantenimiento, asociaciones de propietarios y reparaciones que pueden consumir miles de dólares sin aviso.

Según Bankrate, ser dueño está fuera del alcance para gran parte del país, mientras que el alquiler se mantiene como alternativa más flexible.

Datos que confirman la brecha entre alquilar y comprar vivienda

Varios indicadores muestran el cambio del mercado:

La edad promedio del comprador de vivienda subió a 40 años, la más alta registrada.

El precio medio nacional llegó a $410.800 en el segundo trimestre de 2025.

El valor de las viviendas aumentó más del 45 % desde 2020.

Mientras tanto, alquilar evita deudas de largo plazo, contratos hipotecarios de 30 años y gastos inesperados. También permite dirigir dinero hacia inversiones líquidas o metas financieras más flexibles.

Impacto de comprar vivienda en la comunidad latina

Para los latinos, la casa propia ha sido un símbolo de estabilidad, pero la realidad actual ha obligado a replantearlo. Los altos precios, los largos periodos de ahorro y la falta de inventario dificultan entrar al mercado, sobre todo para familias con ingresos limitados o que viven en áreas urbanas costosas.

Esta situación impulsa a muchos a alquilar, migrar a regiones más accesibles o priorizar inversiones que generen retorno más rápido que la compra de una vivienda de alto costo.

Otros optan por extender su periodo de ahorro y esperar un escenario más favorable.

Qué dicen los protagonistas del mercado

Perkins resume la disyuntiva: comprar puede ser rentable a largo plazo, pero también puede no serlo. Para muchos, el riesgo no justifica el costo actual del mercado.

Qué sigue

Los expertos anticipan que los precios seguirán altos debido a la escasez de inventario y la demanda persistente.

La comunidad latina deberá evaluar estrategias mixtas: alquiler estratégico, inversión diversificada, o búsqueda de mercados emergentes donde aún sea posible comprar vivienda sin comprometer la estabilidad financiera.