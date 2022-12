Su popularidad aumentó cuando ellos mismos exponían sus problemáticas de pareja y como lograban solucionarlo, sin embargo tal parece que en esta ocasión no pudieron poner sus consejos en práctica y no superaron sus problemas.

La Mayrita reveló: “El Charrito no es lo que ustedes piensan”

“Ya tenemos varios días que no nos vemos, y el no sabe donde estoy. El Charrito no es lo que ustedes piensan. Me duele, se que es para nuestro bien y que es para el bienestar de la familia. Por el momento quería abrirles mi corazón y decirles que estaba pasando, ya lo escucharon de mi boca”, destacó La Mayrita que su separación sería durante un mes para pensar mejor las cosas entre ambos.

Para finalizar, ella misma agradeció a sus fieles fanáticos que la han apoyado durante estos últimos días, y aclaró que para todos aquellos que la señalaban por intentar “quedarse con todo” afirmó que lo que construyeron ‘El Charro’ y ella fue fruto de un trabajo en equipo. Da click aquí para ver las declaraciones de La Mayrita.