Economía de EE.UU. crecerá en 2026 según expertos ¿Y el bolsillo de la gente?

La economía de Estados Unidos en 2026 se movería entre estabilidad frágil y aumentos en el costo de vida que presionan a millones.

Proyecciones indican que la economía crecerá lentamente en 2026 pese a la incertidumbre política.

Los precios altos y el mercado laboral débil complican el panorama para familias trabajadoras.

Lo que viene dependerá de estímulos fiscales, recuperación del empleo y confianza del consumidor.

Las proyecciones económicas apuntan a un crecimiento moderado en los próximos dos años, mientras la inflación se mantiene elevada y el mercado laboral muestra señales de debilitamiento.

Aunque se espera un repunte condicionado por estímulos fiscales y menor incertidumbre política, la presión sobre los bolsillos de millones de personas continúa.

Los analistas describen un escenario de ajustes lentos y desigualdad en los efectos sobre distintos grupos sociales.

Economía de Estados Unidos en 2026: señales mixtas

De acuerdo con estimaciones del Royal Bank, la economía de Estados Unidos en 2026 se mueve hacia una “estanflación light”: crecimiento del PIB por debajo del 2% y una inflación persistente. Barron’s proyecta un aumento del PIB del 1,8% este año y 1,9% el siguiente.

LA FED ADVIERTE QUE LA INFLACIÓN GLOBAL PERSISTIRÁ MÁS ALLÁ DE LO ESPERADO EN 2026 La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha publicado un nuevo pronóstico económico que advierte que las presiones inflacionarias a nivel global persistirán durante gran parte…

Aunque cifras modestas, representan una base de estabilidad después de meses de cambios de política que desconcertaron a economistas y empresas.

El gasto del consumidor, que impulsa cerca del 70% del PIB, se sostuvo gracias al efecto riqueza generado por precios altos de los activos.

El S&P 500 podría cerrar el próximo año por encima de los 8000 puntos, lo que implicaría un aumento cercano al 15%. No obstante, esta recuperación beneficia más al 10% de hogares con mayores ingresos, mientras el aumento de precios afecta con mayor fuerza a quienes tienen menos recursos.

Aumento de precios y desigualdad en el bolsillo

El aumento de precios se siente especialmente en alimentos como carne y café, que alcanzaron máximos históricos.

Para los hogares de menores ingresos, este gasto adicional representa una carga significativa, agravada por un mercado laboral que se enfría.

Un análisis de Barron’s señala que más prestatarios de alto riesgo se están atrasando en sus pagos de autos, indicador de tensión financiera creciente.

Mientras tanto, los créditos fiscales aprobados en julio podrían aliviar el consumo en el primer semestre de 2026.

Reembolsos más altos, nuevas deducciones para trabajadores con propinas y beneficios para adultos mayores podrían ofrecer un respiro temporal. Aun así, la expectativa es que el crecimiento económico permanezca limitado por la debilidad del empleo, con sectores como tecnología, manufactura y servicios profesionales ralentizándose.

Hispanos afectados por el aumento de precios

El aumento de precios golpea de frente a los hogares latinos, donde el gasto en comida, transporte y vivienda representa una parte mayor del ingreso disponible. Para muchas familias, el alza en productos básicos obliga a recortar compras esenciales o asumir deudas más costosas.

Además, la desaceleración del empleo afecta a segmentos donde la población hispana tiene fuerte presencia, como manufactura, servicios y logística. Si las políticas migratorias restrictivas reducen aún más la oferta laboral, algunos empleadores podrían optar por menos contrataciones o mayor automatización, reduciendo oportunidades de ingreso estable.

Qué dicen los expertos

Michael Feroli, economista jefe de JP Morgan para EE.UU., anticipó un crecimiento del empleo “excesivamente lento” en los próximos meses.

Qué sigue

El desempeño final de la economía dependerá del impacto real de los estímulos fiscales y de la capacidad del mercado laboral para recuperarse.

Si el crecimiento económico permanece por debajo del 2%, la presión sobre precios y salarios podría mantenerse.

Para la comunidad latina, 2026 será un año decisivo para evaluar estabilidad laboral, acceso a deducciones fiscales y la evolución del costo de vida en un entorno económico aún incierto.