22 Estados aumentarán el salario mínimo el 1 de enero 2026 ¿Alcanzará?

22 estados y 66 ciudades subirán sus salarios en 2026.

Los ajustes buscan aliviar el impacto del costo de vida.

California y Washington lideran con tarifas por encima de $16 y $17.

El próximo 1 de enero de 2026, millones de trabajadores recibirán un aumento en el salario mínimo gracias a nuevas regulaciones estatales y locales.

Mientras el salario federal continúa congelado en 7.25 dólares desde 2009, diversos estados han implementado incrementos para contrarrestar la inflación y mejorar el ingreso de los hogares más golpeados por el costo de vida.

Las ciudades con mayores precios, además, aplicarán ajustes adicionales que impactarán directamente en sectores con alta presencia latina.

Panorama nacional del salario mínimo 2026

Según CBS News y el análisis del National Employment Law Project, 19 estados y 49 ciudades y condados aumentarán sus tarifas desde el 1 de enero, llegando a un total de 68 jurisdicciones. Más adelante, otros estados y ciudades aplicarán incrementos adicionales.

En 60 jurisdicciones, el salario mínimo 2026 será de al menos 15 dólares por hora. En tres estados y 40 localidades, algunos trabajadores recibirán 17 dólares o más, dependiendo del tipo de empleo.

En Nueva Jersey, los trabajadores de cuidados a largo plazo ganarán 18.92 dólares por hora. En la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, el salario base será de 17 dólares. El ajuste incluye también sectores con propinas, con combinaciones específicas de pago en efectivo y créditos.