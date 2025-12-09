22 Estados aumentarán el salario mínimo el 1 de enero 2026 ¿Alcanzará?
Publicado el 12/09/2025 a las 18:07
- 22 estados y 66 ciudades subirán sus salarios en 2026.
- Los ajustes buscan aliviar el impacto del costo de vida.
- California y Washington lideran con tarifas por encima de $16 y $17.
El próximo 1 de enero de 2026, millones de trabajadores recibirán un aumento en el salario mínimo gracias a nuevas regulaciones estatales y locales.
Mientras el salario federal continúa congelado en 7.25 dólares desde 2009, diversos estados han implementado incrementos para contrarrestar la inflación y mejorar el ingreso de los hogares más golpeados por el costo de vida.
Las ciudades con mayores precios, además, aplicarán ajustes adicionales que impactarán directamente en sectores con alta presencia latina.
Panorama nacional del salario mínimo 2026
Según CBS News y el análisis del National Employment Law Project, 19 estados y 49 ciudades y condados aumentarán sus tarifas desde el 1 de enero, llegando a un total de 68 jurisdicciones. Más adelante, otros estados y ciudades aplicarán incrementos adicionales.
En 60 jurisdicciones, el salario mínimo 2026 será de al menos 15 dólares por hora. En tres estados y 40 localidades, algunos trabajadores recibirán 17 dólares o más, dependiendo del tipo de empleo.
En Nueva Jersey, los trabajadores de cuidados a largo plazo ganarán 18.92 dólares por hora. En la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, el salario base será de 17 dólares. El ajuste incluye también sectores con propinas, con combinaciones específicas de pago en efectivo y créditos.
Aumento salarial: diferencias clave entre estados
El aumento salarial busca contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por la inflación reciente. Estados con costos de vida más altos aplican incrementos mayores para cerrar brechas económicas cada vez más visibles.
California tendrá uno de los salarios más altos del país: 16.90 dólares por hora en 2026, tras un ajuste del 2.49% basado en el Índice de Precios al Consumidor. También aumenta el salario anual mínimo para trabajadores exentos a 70,304 dólares.
Washington encabeza el país con una tarifa de 17.13 dólares por hora. Este ajuste se basa en el IPC para asalariados urbanos. Además, trabajadores exentos deberán recibir al menos 80,168 dólares anuales.
Cómo afecta a la comunidad latina
Los aumentos impactan de forma directa a trabajadores latinos, especialmente en sectores como restaurantes, construcción, limpieza, hotelería y servicios de cuidado, donde los salarios suelen estar por debajo del promedio nacional.
Para miles de hogares hispanos, un aumento salarial puede significar una mejora real en su capacidad para cubrir vivienda, alimentos, transporte y gastos básicos. En ciudades con alto costo de vida, Nueva York, Los Ángeles, Seattle, estos ajustes son cruciales.
Sin embargo, el incremento salarial también representa un desafío para pequeñas empresas, muchas de ellas administradas por emprendedores latinos, que deberán equilibrar mayores costos laborales con precios accesibles para sus clientes.
Qué sigue
Los aumentos entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, y nuevas jurisdicciones se sumarán más adelante en el año.
El debate continuará centrado en si los incrementos bastan para alcanzar un nivel de vida digno o si la inflación seguirá erosionando los ingresos.
Lo cierto es que el salario mínimo 2026 marcará un hito en el mercado laboral estadounidense y en la vida diaria de millones de trabajadores latinos.